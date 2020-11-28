Более 1 миллиона россиян, как рассказали в МВД, оштрафованы за нарушения ограничений по коронавирусу

С них взыскали в общей сумме более 1,5 млрд. рублей, передает агентство ТАСС.

Как сказала «Эху Москвы» адвокат международной организации «Агора» Светланы Сидоркиной, в целом необходимости в таких штрафах она не видит. Штрафы за нарушение карантинных мер в связи с коронавирусом нарушают право граждан самостоятельно принимать решения по охране своего здоровья, сообщила она."Каждый вправе сам для себя определять и защищать свое здоровье, и это право нарушается. Нельзя ограничивать права людей на свободу выбора, в том числе и по охране своего здоровья. Такими мерами нельзя обязать людей соблюдать правила безопасности, потому что это приводит к обратной реакции, вызывает противоречивое отношение к закону вообще. Наказывать за те действия, которые не создают реальной опасности для окружающих, я считаю, это неправильно", — сказала Сидоркина. Адвокат подчеркнула, что часто получает обращения граждан, возмущенных слишком крупными суммами штрафов из-за нарушения ограничений.