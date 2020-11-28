В России второй день подряд суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом превышает 27 тысяч

На сегодняшний день их 27100, говорят в оперативном штабе. Также второй день подряд этот показатель для Москвы превышает 7 тысяч заболевших. За минувшие сутки скончались 510 человек. В третий раз суточная смертность от коронавируса в нашей стране оказывается выше полутысячной отметки.

Целый ряд российских регионов, как выяснила газета «Коммерсант», готов приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса уже в начале следующего года. Массово прививать население начнут как только регионы получат вакцину от коронавируса. В некоторых газете «Коммерсант» сказали, что рассчитывают на неё в ближайшие недели. Одним из рекордсменов по срокам может стать Сахалинская область. Министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов не исключил, что массовую вакцинацию могут начать в ближайшие две недели, то есть ещё до конца года. С федеральными властями обсуждают выделение препарата, прорабатывают логистику доставки вакцины на острова, рассказал газете министр. Иркутская область, Пермский край, Удмуртия, Крым и ряд других регионов наметили массовую вакцинацию на январь. В Удмуртии полным ходом закупают оборудование для хранения и перевозки лекарства, пишет газета со ссылкой на источник в региональном правительстве. Между тем в Татарстане газете сообщили, что речи о массовой вакцинации населения пока не идет. Первые поставки препарата будут предназначены только для медиков. Вакцину в регионе тоже рассчитывают получить до конца года. Рассчитывают на нее в скором времени и в Саратовской области. В Башкирии по данным газеты массовая вакцинация может начаться только в марте. Сначала привьют медиков, соцработников и полицейских, сообщил источник издания. В минздраве, впрочем, сказали, что у них нет информации о начале вакцинации. На Камчатке тоже не знают, когда это произойдет. В местных поликлиниках острая нехватка терапевтов, большая часть участковых врачей на больничных, отмечает газета «Коммерсант». О подготовке к началу массовой вакцинации на днях сообщили и власти Москвы, сроки правда не уточнили.

Вакцина Спутник, разработанная институтом Гамалеи в России была зарегистрирована в августе. Президент Путин тогда назвал ее первым в мире препаратом от коронавируса. Осенью в России зарегистрировали еще один препарат — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра Вектор. Свою вакцину готовит Центр имени Чумакова.