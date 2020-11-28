В Иране пообещали отомстить за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Власти страны обвинили в причастности к его гибели США и Израиль.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал убийство Мохсена Фахризаде «террористическим нападением», и подчеркнул, что оно говорит о страхе врагов Тегерана перед технологическим прогрессом в Исламской Республике. Роухани пообещал, что гибель Фахризаде не остановит ядерную программу. В этом же заверил и глава глава иранской атомной программы Али-Акбар Салехи. По словам президента, преступление не останется без ответа. Он уверен, что за убийством стоят, цитата, «империализм и его сионистские наймиты» — США и Израиль. Советник духовного лидера Ирана Хосейн Дехкан в своем твиттере пишет, что израильтяне в последние дни срока своего политического союзника – американского президента Дональда Трампа — стремится усилить давление на Иран, чтобы начать полноценную войну. Советник Али Хаменеи также пообещал, что Тегеран отомстит за убийство. О причастности Израиля и США также заявили в иранской армии.

Физика-ядерщика застрелили накаунне в пригороде Тегерана.

Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал Фахризаде мучеником.

Фахризаде возглавлял отдел исследований и технологического обновления в Минобороны Ирана, был членом Корпуса стражей исламской революции.

Официальный Иерусалим пока не комментировал произошедшее в Иране. Политолог, бывший -советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер сказал «Эху», что пока нет доказательств причастности израильской разведки. Алекс Векслер напомнил, что пока никто не взял на себя ответственность за это нападение.

Для доказательства причастности Иерусалиме требуется тщательное расследование, сказал «Эху Москвы» эксперт-международник, профессор Алексей Малашенко. Малашенко заметил, что убийство Фахризаде– это удар в первую очередь по Ирану, а не по его программе ядерного оружия.

Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.