Кубок мира по биатлону стартует сегодня в финском Контиолахти

Сегодня здесь пройдут индивидуальные гонки, а уже завтра – спринтерские. Из-за коронавируса в турнир внесены изменения. Международному союзу биатлонистов (IBU) удалось сохранить количество гонок, но было сокращено число мест их проведения. Это даст возможность командам меньше передвигаться между странами. В Контиолахти пройдут первые два этапа. Спортсмены, тренеры и специалисты команд будут регулярно проверяться на наличие инфекции. Если в какой-то сборной произойдет заражение, ее членов отправят на карантин. Сейчас по этой причине этап пропустят команды Румынии и Молдавии. Россия и Латвия допущены не в полном составе.
2020-11-28T12:34:54+03:00
2020-11-28T13:01:45+03:00
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12:34, 28 ноября 2020
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