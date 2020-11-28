Дом престарелых эвакуировали в подмосковном Раменском из-за задымления в подвале

Как рассказали агентству «Интерфакс» в региональном управлении МЧС, из здания вывели 56 человек, в том числе 28 лежачих постояльцев. По словам специалистов, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрощитовой. Никто в результате происшествия не пострадал
2020-11-28T12:34:33+03:00
2020-11-28T12:57:23+03:00
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12:34, 28 ноября 2020
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