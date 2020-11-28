Телефонные мошенники начали активно использовать роботов — голосовых помощников, предупреждает банк «Сбер»

Теперь они звонят вместо людей с сообщениями о якобы подозрительных операциях, после чего предлагает устранить проблему. Такие программы далее соединяют жертву с мошенниками, которые представляются службой безопасности. В банке обращают внимание, что чаще всего злоумышленники звонят с номеров начинающихся с московских телефонных кодов. Представители банка всегда звонят с номера 900. Банк России в первом полугодии заблокировал почти 10 тысяч мошеннических телефонных номеров, что почти в четыре раза больше, чем годом раньше.
2020-11-28T12:33:50+03:00
2020-11-28T12:49:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749302-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3355278.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 28 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…