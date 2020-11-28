Телефонные мошенники начали активно использовать роботов — голосовых помощников, предупреждает банк «Сбер»

Теперь они звонят вместо людей с сообщениями о якобы подозрительных операциях, после чего предлагает устранить проблему. Такие программы далее соединяют жертву с мошенниками, которые представляются службой безопасности. В банке обращают внимание, что чаще всего злоумышленники звонят с номеров начинающихся с московских телефонных кодов. Представители банка всегда звонят с номера 900. Банк России в первом полугодии заблокировал почти 10 тысяч мошеннических телефонных номеров, что почти в четыре раза больше, чем годом раньше.