Роскомнадзор призвал российские IT-компании разработать отечественные видеосервисы

Ведомство обвиняет одну из самых популярных платформ, американскую Youtube, в цензуре. В Роскомнадзоре также вновь обратились к российским СМИ с советом перевести свои каналы на отечественные сервисы. С подобным советом чиновники обращались еще пару недель назад. Также ведомство потребовало от администрации Youtube снять ограничения с канала агентства Anna News, которое публикует материалы из зон конфликта, в том числе Донбасса, Сирии и Ливии.