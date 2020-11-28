Роскомнадзор призвал российские IT-компании разработать отечественные видеосервисы

Ведомство обвиняет одну из самых популярных платформ, американскую Youtube, в цензуре. В Роскомнадзоре также вновь обратились к российским СМИ с советом перевести свои каналы на отечественные сервисы. С подобным советом чиновники обращались еще пару недель назад. Также ведомство потребовало от администрации Youtube снять ограничения с канала агентства Anna News, которое публикует материалы из зон конфликта, в том числе Донбасса, Сирии и Ливии.
2020-11-28T12:33:22+03:00
2020-11-28T12:43:55+03:00
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12:33, 28 ноября 2020
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