Американская разведка полагает, что за убийством иранского физика-ядерщика стоит Израиль

Источники газеты The New York Times говорят, что об этой операции Вашингтон не был оповещен заранее, хотя США и Израиль являются ближайшими союзниками и давно ведут обмен данными по Ирану. Пока что Белый дом и ЦРУ не комментируют сообщения о возможной причастности Иерусалима. Тем временем иранское руководство уже обвинило израильские спецслужбы в покушении на Мохсена Фахризаде, которого также называют участником иранской программы по разработке ядерного оружия. Ученый скончался в больнице после того, как на его автомобиль напали неизвестные в пригороде Тегерана. Сообщалось о взрыве и выстрелах.

Убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде осложняет возможное возобновление ядерной сделки с США. Как пишет американское интернет-издание Axios, это могло быть одной из целей покушения. Таким образом, как говорится в публикации, администрация действующего президента США Дональда Трампа и правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут таким образом использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена, для усиления давления на Иран. Администрация Трампа, обращает внимание издание, не скрывает своего стремления усложнить Байдену возобновление переговоров с Ираном.