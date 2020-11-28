Не менее четырех человек задержали в Хабаровске на очередной акции в поддержку бывшего губернатора региона Фургала

Не менее четырех человек задержали в Хабаровске на очередной акции в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала. В полицию забрали и сотрудницу местного СМИ.

Задержания начались после шествия по центру города, число участников акции власти Хабаровска на этот раз оценили в 150 человек. Полиция как сообщает правозащитный проект ОВД-инфо отправила в автозак трех активистов, а также журналистку местного издания «Просто газета». Несмотря на аккредитацию её отвезли в отдел полиции. У двух активистов силовики отобрали мобильные телефоны. В задержании протестующих также участвовали люди в штатском, отмечает ОВД-инфо. Эта суббота стала 21-й, когда жители Хабаровска выходят на улицы. Люди несли плакаты экс-губернатора Сергея Фургала, отстраненного от власти по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 90-х. На плакатах было в том числе написано, «Хабаровск, не сдавайся!» и «Народом выбран Фургал, народу нужен Фургал». Люди скандировали лозунги против президента Путина и кричали «Позор» силовикам в штатском. В поддержку экс-главы региона в Хабаровске митингуют с июля. Люди требуют открытого суда над Фургалом в своем городе, а не в Москве. Басманный суд в среду продлил его арест до 9 марта. Он называет уголовное дело политическим.

Полиция и ОМОН ранее не раз задерживали участников акций в поддержку Фургала. Многих после этого штрафовали. Накануне суд Хабаровска оштрафовал на 10 тысяч участника акции священника Андрея Винарского. После суда его снова задержали и отвезли в спецприёмник.