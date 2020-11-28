Руководство Ирана обещает продолжить работу убитого накануне физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи призвал к возмездию в связи со случившимся. Ранее президент страны Хасан Роухани пообещал ответить на убийство человека, которого называют одним из ведущих участников ядерной программы страны. Роухани обвинил в убийстве Фахризаде Израиль.

Иерусалим не комментирует сообщения о причастности к покушению на физика-ядерщика. Тем не менее пару лет назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Фахризаде «отцом иранской бомбы». По утверждению Израиля, Фахризаде не только не прекращал работу над атомной бомбой, а продолжил активные наработки в этой сфере.