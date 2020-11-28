«КоммерсантЪ»: Российские регионы уже в начале следующего года будут готовы к вакцинации от коронавируса

Российские регионы уже в начале следующего года будут готовы к вакцинации от коронавируса, пишет газета «КоммерсантЪ». Отчет о готовности потребовала от губернаторов в вице-премьер Татьяна Голикова. В течение недели, как пишет газета, правительство определит объем поставок. Будут учитываться данные об организации процесса транспортировки и хранения вакцины, наличии необходимого оборудования, количестве обученного персонала и создании пунктов вакцинации. Препарат начнет поступать в субъекты РФ уже в декабре.