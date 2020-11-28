В России вторые сутки подряд выявляют более 27 тысяч заразившихся коронавирусом

Общее число инфицированных в стране достигло 2 млн 242 тысяч. Суточный прирост – 27100 заразившихся. Это на несколько сотен новых заболевших меньше, чем выявили накануне – вчера был максимальный уровень с начала пандемии — 27,5 тысяч. Это в 6 раз больше показателей прироста, которые фиксировали, например в августе. Тогда в сутки выявляли около 5 тысяч инфицированных по всей стране. Сейчас в одной только Москве подтвердили коронавирус семи тысячам тремстам пациентов. Вчера город достиг очередного максимума –заболевших было почти 8 тысяч. Новой планки достигла и северная столица – в Санкт-Петербурге было почти 3700.

За прошедшие сутки скончались полтысячи человек. Общее число летальных исходов за все время эпидемии приближается к 40 тысячам.

Всего в мире выявлено более 60 миллионов случаев заражения. Самая высокая заболеваемость — в США, Индии, Бразилии и Франции. Россия занимает пятое место.