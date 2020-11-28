Президент Армении Президент Армен Саркисян отправился с частным визитом в Москву

В российской столице он планирует встретиться с представителями армянской общины, чтобы обсудить ситуацию в республике и вокруг Нагорного Карабаха, рассказали в пресс-службе главы государства. В начале этого месяца Армения, Азербайджан и Россия подписали трехстороннее соглашение и прекращении огня в Карабахе. Часть территории непризнанной республики переходит под контроль Баку, в Нагорный Карабах были введены российские миротворцы.