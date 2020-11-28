«Собеседник»: Яхту петербургской миллиардерши Светланы Кривоногих охраняет корабль российского флота

Яхту петербургской миллиардерши Светланы Кривоногих, как пишет издание «Собеседник», охраняет корабль российского флота. Судно «Альдога», которое записано на одну из компаний Кривоногих, видели в сопровождении противодиверсионного катера Балтийского флота «Юнармеец Балтики». Соответствующие фотографии, как пишет еженедельник, ранее появились в интернете. Кривоногих, как утверждало интернет-издание «Проект», получила многомиллиардные активы благодаря очень близкому знакомству с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал расследование «Проекта» малоубедительным и провокационным. В командовании флотом информацию о том, что один из кораблей оказывает охранные услуги, пока не комментировали.