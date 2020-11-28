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11:34, 28 ноября 2020

Запрет на ночную работу предприятий общепита в Москве привел к потере их выручки от 10% до 50%

На это пожаловались представители ресторанного бизнеса. В некоторых столичных клубах финансовые потери достигают ста процентов, передает агентство «Интерфакс». Потому что эти заведения могут работать исключительно ночью. С 13 ноября столичным ресторанам и клубам запрещено работать с 23:00 до 6:00 часов. Такие меры приняты для борьбы с коронавирусом, объясняли в городской администрации. Запрет продлится дло середины янаря



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