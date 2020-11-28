Кудрин: Спад российской экономики в этом году достигнет 4,5%

Спад российской экономики в этом году достигнет 4,5%, считает глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Ситуация в европейской экономике, по его мнению, будет еще хуже. Официальная статистика пока что прогнозирует спад в России ниже 4%. Кудрин также напомнил, что за последние 5 лет уровень жизни в России упал примерно на 10%. По итогам этого года количество бедных, по его оценке, увеличится на один миллион.
2020-11-28T11:33:34+03:00
2020-11-28T11:38:30+03:00
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11:33, 28 ноября 2020
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