Кудрин: Спад российской экономики в этом году достигнет 4,5%

Спад российской экономики в этом году достигнет 4,5%, считает глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин. Ситуация в европейской экономике, по его мнению, будет еще хуже. Официальная статистика пока что прогнозирует спад в России ниже 4%. Кудрин также напомнил, что за последние 5 лет уровень жизни в России упал примерно на 10%. По итогам этого года количество бедных, по его оценке, увеличится на один миллион.