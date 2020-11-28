Иранское руководстве обещает ответить на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Президент республики Хасан Роухани сказал, что за нападением стоит Израиль, который выполнял волю Вашингтона, передает иранское государственное телевидение. Фахризаде, который считается одним из участников программы по созданию ядерного оружия, был ранен в результате нападения неизвестных на его автомобиль в пригороде Тегерана. Позже он скончался в больнице. Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.
2020-11-28T11:33:09+03:00
2020-11-28T11:37:52+03:00
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11:33, 28 ноября 2020
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