Аргентинская оппозиция обвинила президента страны в нарушении Конституции при организации прощания с Диего Марадоной

Аргентинская оппозиция обвинила президента страны в нарушении Конституции при организации прощания со звездой мирового футбола Диего Марадоной. Церемонию, закончившуюся столкновениями, провели вразрез с эпидемиологическими правилами.

Президент Аргентины Альберто Фернандес нарушил один из основополагающих принципов Конституции, — принцип равенства. Применяются двойные стандарты: все зависит от того, знаменит умерший или нет. Если знаменит, то стандартные правила профилактики коронавируса не применяются, это позволяет собираться миллионам людей в центре Буэнос-Айреса. Это текст иска, который члены либеральной коалиции «Объединенные республиканцы» направили в суд. Выдержки приводит агентство ТАСС со ссылкой на аргентинскую газету «Насьон».

Фернандес – не единственный, к кому после прощания с Марадоной возникли претензии. Министерство юстиции и по правам человека Аргентины подало иск на мэра и вице-мэра Буэнос-Айреса из-за насилия со стороны полицейских на церемонии. В Министерстве полагают, что соответствующий приказ дало руководство города, позволившее использовать резиновые пули, газ и водометы. Гражданская панихида проходила в четверг в резиденции аргентинского лидера, на нее собрались сотни тысяч человек. Беспорядки начались, когда за два часа до окончания церемонии полицейские закрыли фанатам проход во дворец.

В церемонии похорон легендарного футболиста приняли участие только ближайшие родственники Марадоны. Кладбище было взято под охрану