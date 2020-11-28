Ситуацию в гражданском обществе в условиях пандемии обсудят участники Восьмого Общероссийского гражданского форума

Ситуацию в гражданском обществе в условиях пандемии обсудят сегодня участники Восьмого Общероссийского гражданского форума. Форум пройдет в смешанном формате. Кроме онлайна, в ряде регионов на небольших площадках соберутся люди и в оффлайн формате. Об этом нам сообщила ответственный секретарь Общероссийского гражданского форума Мария Шклярук. Шклярук пояснила, что в течение дня пройдет ряд дискуссий. Также ожидается групповая работа. К концу дня ожидается решение форума.
2020-11-28T11:04:13+03:00
2020-11-28T11:09:23+03:00
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11:04, 28 ноября 2020
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