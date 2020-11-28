Приморские чиновники обещают восстановить энергоснабжение острова Русский на этих выходных

В регионе до сих пор устраняют последствия ледяного шторма, который прошел на минувшей неделе.

Работы по восстановлению электричества на острове Русском идут в тяжелых условиях. В некоторые посёлки электроэнергию смогут вернуть только к ночи 29-ого ноября. Спасатели объясняют это заснеженной местностью в отдельных районах – за два с половиной часа техника может пройти только пятьсот метров – сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правительство края.

В свою очередь глава региона Олег Кожемяко назвал ситуацию на острове Русском самой сложной в регионе. По словам губернатора, там будет необходимо выстраивать новую сеть низкого напряжения.

Как объявил министр Дальнего Востока Алексей Чекунков, всего без электричества сейчас остаются около четырёх тысяч жителей Приморья. Он добавил, что многие люди также находятся в условиях транспортной блокады.

Режим Чрезвычайной ситуации ввели в крае еще на прошлой неделе. Это произошло после ледяного шторма, который обрушился на регион в ночь на 19-ое ноября. Тогда около 180-ти тысяч человек остались без света, а еще десятки тысяч без отопления из-за того, что падающие деревья оборвали линии электропередач.

Ранее в правительстве Приморского края объявили, что ущерб от циклона составил как минимум 266 миллионов рублей.