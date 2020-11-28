Второй день подряд в России более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки

Сегодня было зафиксировано 27100, говорят в оперативном штабе. Также второй день подряд этот показатель для Москвы превышает 7 тысяч заболевших. За минувшие сутки скончались 510 человек. В третий раз суточная смертность от коронавируса в нашей стране оказывается выше полутысячной отметки.