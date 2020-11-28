Жительница Дагестана получила три года условно по делу о похищении невесты

Согласно материалам дела, обвиняемая по просьбе родственника держала у себя похищенную девушку, пока тот ждал согласия родителей невесты. Однако девушке удалось сбежать и обратиться за помощью, рассказали в республиканской прокуратуре. В итоге соучастницу похищения признали виновной в незаконном лишении свободы. Как отмечает интернет-издание «Медиазона», ее уголовное дело рассмотрели за одно заседание. Дело ее родственника еще находится в суде.