Жительница Дагестана получила три года условно по делу о похищении невесты

Согласно материалам дела, обвиняемая по просьбе родственника держала у себя похищенную девушку, пока тот ждал согласия родителей невесты. Однако девушке удалось сбежать и обратиться за помощью, рассказали в республиканской прокуратуре. В итоге соучастницу похищения признали виновной в незаконном лишении свободы. Как отмечает интернет-издание «Медиазона», ее уголовное дело рассмотрели за одно заседание. Дело ее родственника еще находится в суде.
2020-11-28T10:34:37+03:00
2020-11-28T10:46:00+03:00
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10:34, 28 ноября 2020
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