Власти Приморского края рассчитывают до конца недели полностью восстановить электроснабжение на острове Русский

Его жители остались без света еще в середине прошлой недели из-за непогоды. Сейчас в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Снег с дождем и сильным ветром привел к обрыву проводов и перебоя с электроснабжением во Владивостоке и других населенных пунктах края. Без света остались около 4 тысяч человек.