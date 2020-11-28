На мэра аргентинской столицы подали в суд за полицейское насилие на прощании с футболистом Диего Марадоной

Обращение направил Департамент по правам человека Министерства юстиции страны. В ходе церемонии прощания со знаменитым футболистом у президентского дворца в Буэнос-Айресе вспыхнули беспорядки. В столкновении с полицейскими вступили пришедшие проводить Марадону в последний путь и желавшие успеть на церемонию. Сообщалось, что силовики применили спецсредства, а саму церемонию пришлось досрочно завершить.