Иран обратился в Совет безопасности ООН в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Накануне его машину обстреляли неизвестные в пригороде Тегерана. По мнению постпреда Исламской республики, Совбез, а также генеральный секретарь ООН должны осудить случившееся. В письме дипломата говорится, что у Тегерана есть право на ответные меры. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил сегодня в случившемся Израиль и Соединенные штаты. Фахризаде называли одним из участников иранской ядерной программы.
2020-11-28T10:32:12+03:00
2020-11-28T10:43:09+03:00
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10:32, 28 ноября 2020
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