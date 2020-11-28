Иран обратился в Совет безопасности ООН в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Накануне его машину обстреляли неизвестные в пригороде Тегерана. По мнению постпреда Исламской республики, Совбез, а также генеральный секретарь ООН должны осудить случившееся. В письме дипломата говорится, что у Тегерана есть право на ответные меры. Президент Ирана Хасан Роухани обвинил сегодня в случившемся Израиль и Соединенные штаты. Фахризаде называли одним из участников иранской ядерной программы.