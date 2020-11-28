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10:07, 28 ноября 2020

В России с начала пандемии оштрафовали больше миллиона россиян за нарушение карантинных мер

В России с начала пандемии оштрафовали больше одного миллиона россиян за нарушение карантинных мер, введённых из-за коронавируса. Об этом отчитались в МВД.

Россиян наказывали за несоблюдение карантина, изоляции, режима повышенной готовности. С конца марта штрафов по всей стране выписали на сумму в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Агентство ТАСС отмечает, что МВД такую статистику предоставило впервые. Подавляющее число административных наказаний касалось невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. По этой статье можно остаться как минимум без тысячи рублей. Оштрафовали за это почти 90 процентов от всего числа нарушителей. Наказанию тех, кто не соблюдал карантинные меры в Москве, МВД в своей статистике отвело особое место. Больше ста тысяч протоколов составили за нарушение требований указов мэра Сергея Собянина с требованием оставаться дома или носить маски и перчатки в общественных местах. Гораздо реже штрафовали россиян за нарушение закона с целью обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, рапортовали в МВД. Там напомнили, что эта статья предусматривает штраф в размере не менее 15-ти тысяч рублей. По ней составили около 20-ти тысяч протоколов.

С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба коронавирусом заразились более 2-х миллионов 200 тысяч человек, умерли 38 с половиной тысяч. Выздоровело за это время более миллиона семисот тысяч.



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