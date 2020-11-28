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10:06, 28 ноября 2020

Президент Ирана обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

фото: Zuma / ТАСС
фото: Zuma / ТАСС

Покушение на него произошло вчера в пригороде Тегерана.

Иранский лидер Хасан Роухани объявил, что физик стал очередной жертвой «сионистского режима», и сказал, что убитый был мучеником. По словам президента, произошедшее показывает отчаяние врагов республики и глубину их ненависти. Тем не менее, он пообещал, что это покушение не замедлит её достижений.

Мохсен Фахризаде считался главным физиком-ядерщиком страны. Американское агентство AP писало, что он был связан с ядерной программой республики. Исследователь умер вчера, после того как неизвестные напали на него и его охрану в пригороде Тегерана.

Ранее Иран потребовал от генерального секретаря и совета безопасности Организации Объединённых Наций осуждения покушения на Фахризаде и принятия «необходимых мер» в отношении организаторов нападения. В исламской республике подчеркнули, что в этом убийстве есть «серьезные признаки, указывающие на ответственность Израиля». В заявлении сказано, что Тель-Авив таким образом планировал нанести удар по технологическому и научному развитию Ирана.

В ООН при этом призвали к сдержанности. Там объявили, что сейчас необходимо избегать любых действий, которые приведут к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Иранские власти называют произошедшее терактом. Известно, что в результате нападения, помимо Фахризаде, умерли еще несколько человек. Кто именно – не уточняется.

Пока нет никаких свидетельств, что убийство иранского ученого осуществил Израиль, сказал «Эху Москвы» израильский политолог, бывший советник министра внутренней безопасности страны Алекс Векслер. Кто именно стоит за убийством ученого, по словам Векслера, неясно до сих пор.



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