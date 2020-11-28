Похолодание ожидается в середине следующей недели в центре европейской части России

Уже в среду, 2 декабря, будет облачно с прояснениями, рассказали агентству РИА Новости в Гидрометцентре. Во второй половине недели температура будет преимущественно ниже нуля, не исключается, что ночью столбик термометра опустится до -10. Такая температура, по оценкам специалистов, будет в пределах нормы, сейчас она на три—четыре градуса ее превышает,
2020-11-28T09:36:39+03:00
2020-11-28T09:48:24+03:00
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09:36, 28 ноября 2020
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