Похолодание ожидается в середине следующей недели в центре европейской части России

Уже в среду, 2 декабря, будет облачно с прояснениями, рассказали агентству РИА Новости в Гидрометцентре. Во второй половине недели температура будет преимущественно ниже нуля, не исключается, что ночью столбик термометра опустится до -10. Такая температура, по оценкам специалистов, будет в пределах нормы, сейчас она на три—четыре градуса ее превышает,