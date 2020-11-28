В Грузии вновь вводят ограничения из-за коронавируса

В стране закрывают магазины, кроме продуктовых, аптек и бытовой химии, рестораны, остановлен общественный транспорт, прекращены междугородные перевозки. Вводится комендантский час. Такие меры будут действовать два месяца. При этом с 24 декабря по 2 января включительно в связи с новогодними праздниками, как передает агентство ТАСС, почти все ограничения на время снимут.