Очередной митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала прошел в Хабаровске

Жители края требуют, чтобы суд на бывшим руководителем региона проходил открыто. Как пишет местный сайт Dvhab.ru, к зданию областной администрации в центре города пришли около 50 человек. По данным мэрии Хабаровска, всего там собралось около 150 человек. При этом в городской администрации говорят, что митинги по будням прекратились. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», во время акции и после нее задержаны несколько человек. В том числе журналисты местных изданий.