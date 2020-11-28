Очередной митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала прошел в Хабаровске

Жители края требуют, чтобы суд на бывшим руководителем региона проходил открыто. Как пишет местный сайт Dvhab.ru, к зданию областной администрации в центре города пришли около 50 человек. По данным мэрии Хабаровска, всего там собралось около 150 человек. При этом в городской администрации говорят, что митинги по будням прекратились. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», во время акции и после нее задержаны несколько человек. В том числе журналисты местных изданий.
2020-11-28T09:36:01+03:00
2020-11-28T09:45:41+03:00
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09:36, 28 ноября 2020
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