Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как передает телевидение Исламской республики, Роухани обвинил Иерусалим в исполнении приказа Вашингтона. Он пообещал ответить на случившееся. Фахризаде, который считается одним из ведущих разработчиков иранской ядерной программы, был убит неизвестными накануне в пригороде Тегерана. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял. Духовные и военные лидеры Ирана пригрозили отомстить за это убийство.
2020-11-28T09:32:41+03:00
2020-11-28T09:44:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749230-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3355100.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:32, 28 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…