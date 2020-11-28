Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как передает телевидение Исламской республики, Роухани обвинил Иерусалим в исполнении приказа Вашингтона. Он пообещал ответить на случившееся. Фахризаде, который считается одним из ведущих разработчиков иранской ядерной программы, был убит неизвестными накануне в пригороде Тегерана. Ответственность за случившееся пока никто на себя не взял. Духовные и военные лидеры Ирана пригрозили отомстить за это убийство.