Общероссийский Гражданский Форум пройдет одновременно на 11 тематических площадках в семи городах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Их работа будет транслироваться в онлайн-режиме.

Это уже восьмой по счету Общероссийский Гражданский Форум. В нем традиционно примут участие известные эксперты, среди которых д экономист Александр Аузан, демограф Наталья Зубаревич, политолог Екатерина Шульман, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, а также глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Главной темой форума ожидаемо станет пандемия и ее влияние на общество, на экономику. В частности эксперты обсудят проблемы, с которыми в связи с эпидемией столкнулись регионы и малый бизнес. Правозащитники и адвокаты поднимут вопрос о масштабной амнистии, которой так и не случилось к 75-летию победы, но которая особенно актуальна в условиях коронавируса. Инфекция повлияла не только на темы форума, но и на его формат – из-за эпидемии некоторые участники дискуссий будут подключаться из дома, другие будут собираться на площадках в своих регионах и выходить на связь.

Результаты работы экспертов будут оформлены в конкретные инициативы, предложения и рекомендации.