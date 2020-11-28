ООН призывает к сдержанности в связи с убийством в Иране физика Мохсена Фахризаде, которого называют одним из руководителей ядерной программы страны. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Тегеран, в свою очередь, призвал ООН и Совет Безопасности осудить строжайшим образом убийство ученого. Об этом говорится в письме постпреда при всемирной организации Маджида Тахт-Раванчи председателю СБ и генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В обращении, в частности отмечается, что в течение последнего десятилетия несколько ведущих иранских ученых стали жертвами терактов, и Тегеран обладает убедительными доказательствами, что за этим стояли определенные иностранные круги.

Фахризаде, по информации Минобороны Ирана, был смертельно ранен в результате столкновения сотрудников его службы безопасности с террористами в Тегеране. На месте происшествия прогремел взрыв, после чего автомобиль с физиком-ядерщиком расстреляли. Фахризаде скончался в больнице. Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что у властей есть основания подозревать в убийстве физика Израиль. Канцелярия премьер-министра Израиля отказались это комментировать.

Еще в 2018-м о Фаризхаде публично высказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе своей речи об иранской ядерной программе он обмолвился об «отце иранской бомбы». Кроме того, он представил и фотографию иранского учёного, назвав его руководителем секретного проекта «Амад». По утверждению Израиля, Фахризаде не только не прекращал работу над атомной бомбой, а продолжил активные наработки в этой сфере.