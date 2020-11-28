Новую российскую орбитальную станцию предлагается разместить так, чтобы она могла вести наблюдение за всей планетой, в частности за Арктикой. Об этом говорится в документах космической корпорации «Энергия», направленных в Совет РАН по космосу, передает «РИА Новости». В октябре первый заместитель генерального конструктора предприятия Владимир Соловьев говорил, что новая станция будет похожа по конструкции на «Мир» — в ней будет минимум пять модулей, в том числе коммерческий, рассчитанный на четырех туристов.