Z Архив новостей новости
5 2 6 591
08:35, 28 ноября 2020

Новую российскую орбитальную станцию предлагается разместить так, чтобы она могла вести наблюдение за всей планетой

Новую российскую орбитальную станцию предлагается разместить так, чтобы она могла вести наблюдение за всей планетой, в частности за Арктикой. Об этом говорится в документах космической корпорации «Энергия», направленных в Совет РАН по космосу, передает «РИА Новости». В октябре первый заместитель генерального конструктора предприятия Владимир Соловьев говорил, что новая станция будет похожа по конструкции на «Мир» — в ней будет минимум пять модулей, в том числе коммерческий, рассчитанный на четырех туристов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Разворот (утренний)

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский помощник президента РФ

Какой должна быть история в России? Надо просто занимать более активную позицию. Надо, я считаю, действовать как американцы. Надо продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми средствами доступными, мягкой силой свою правдивую точку зрения…

5 173 6 15271 26.11
#слушать 22:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Быков: Всех конкурентоспособных объявили русофобами У нас сейчас появилась интересная прослойка людей – не хотят жить хорошо, сами ничего не делают, ничего не могут. Они умеют только мешать другим, они говорят: «Вот, русофобы! Как можно этому русофобу позволять…?», — далее по списку…

5 237 6 64351 21.11
Блоги

Сергей Караганов: Наступление в войне идей Нет у нас и позитивной идеологии для самих себя, новой русской идеи. А без таких идей все великие державы рушатся или перестают быть таковыми. Мир усеян их могилами или развалинами…

5 318 6 31126 27.11
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Санкции, о которых говорит Навальный, не могли бы существовать без постоянной деятельной организационной, технической и финансовой поддержки со стороны крупных компаний, которые принадлежат друзьям Путина и кошелькам Путина…

5 58 6 5966 27.11
#слушать 49:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 174 6 18949 25.11
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Письмо священников и мирян к христианам Беларуси Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию…

5 131 6 18878 26.11
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

За солидарность с белорусской революцией! Заявление российских гражданских активистов Российское гражданское общество категорически против политики, разрывающей связи между народами России и Беларуси. Мы заявляем о полной солидарности с требованиями мирного белорусского протеста…

5 95 6 26842 21.11
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 195 6 29015 24.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 60 6 9148 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 193 6 29312 23.11
Блоги

Леонид Гозман политик

Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…

5 115 6 30656 21.11
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 39 6 7142 24.11
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 235 6 46141 25.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Выборы в США: осторожно, инфошум! Конечно, то, что делал в последние две недели президент Трамп и его сторонники — снижает легитимность выборов и победы Байдена. Но это давно уже стало традицией в американской политике…

5 106 6 21675 25.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 319 6 64938 22.11
Блоги

Кусок эфира

Александр Баунов: Пик благосостояния был достигнут не при пике демократии Большинство российских избирателей помнят 90-е годы. Если бы они помнили это как пик собственного процветания, если бы эти 2 и 2 сложились в 4, картина была бы другой…

5 74 6 15644 26.11

Популярное за неделю

Новости

Стали известны результаты вскрытия скончавшегося Диего Марадоны Исследование показало, что экс-футболист умер от острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью

5 1 6 3702
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Когда начнется процесс транзита, точнее, он перейдет в публичную плоскость. Он уже сейчас идет. Он просто не виден. Когда бульдоги грызутся под ковром, мы этого не видим. Только рычание недовольное доносится…

5 87 6 88113 24.11
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3921 22.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Запада будет жесткий и беспощадный Вместе с журналисткой BBC Ильхам Алиев заочно поставил на место и толпу подобных ей журналистов — неоимпериалистов-неоколониалистов в российских медиа. Российская машина пропаганды только делает вид, что она противостоит Западу…

5 193 6 318749 21.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Прямой вопрос Собянину про деньги Прямой вопрос Собянину про деньги Никому не приходит в голову, что вообще-то эти социальные карты были оплачены бюджетными деньгами. И теперь эти деньги сэкономлены. Возникает вопрос — где они?..

5 93 6 107512 25.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8871509
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4713968

Сегодня в эфире