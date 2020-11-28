Во Франции с сегодняшнего дня начинается поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса

Кроме того власти анонсировали отмену комендантского часа на праздники.

Торговому сектору разрешили возобновить работу при строгом соблюдении санитарных правил. Впрочем, о полном возврате к привычному режиму речи не идет — магазины обязаны закрываться уже в 9 часов вечера. Жители Франции с сегодняшнего дня могут удалятся на 20 километров от своих домов правда не более чем на три часа. «Зеленый свет» дают школьным занятиям на открытом воздухе, а также религиозным обрядам, при условии, что в них будут принимать участие не более 30 человек.

Если ежедневный прирост заболевших коронавирусом упадет до отметки в 5 тысяч, то с середины декабря страна перейдет к следующему этапу снятия ограничений — откроются театры, музеи и кинозалы. Опять же при условии строго соблюдения санитарных требований.

24 и 31 декабря — на Рождество и Новый год соответственно — отменят комендантский час, чтобы люди смогли отметить праздники.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Франция находится на седьмом месте в мире по числу жертв коронавируса, и на четвертом — по количеству зараженных.