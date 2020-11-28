Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» должно сегодня прибыть в Калининград

Оно считается возможным достройщиком газопровода «Северный поток-2».

Изначально судно вышло из немецкого порта Мукран и взяло курс на Калининград. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию кораблей Marine Traffic, пишет газета «Ведомости». В порту Мукран находится логистическая база проекта «Северного потока-2», там судно стояло около месяца. В этом же месте расположены российские корабли «Умка» и «Финвал». Первое занимается снабжением, второе многоцелевого назначения. «Северный поток – 2» должен соединить Германию и Россию по дну Балтийского моря в обход стран Балтии и Польши. Его строительство остановлено в конце прошлого года из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков. Ранее конкретные суда, которые могли бы принять участие в достройке газопровода, не назывались.

Официально о возобновлении работ по прокладке «Северного потока – 2» не сообщалось.