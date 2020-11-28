Столичный суд арестовал на два месяца экс-замдиректора ФСИН Валерия Максименко

Своей вины Обвиняемый не признает.

Бывшему заместителю Службы исполнения наказаний вменяют злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, будучи чиновником, он два года назад незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство тюремной инфраструктуры.

В СК уверены: Валерий Максименко знал, что строительная компания не обладает необходимыми ресурсами для осуществления заказа. В результате программа на сумму свыше 2 миллиардов так и не была реализована, в эксплуатацию не смогли ввести 14 объектов, а самому ведомству нанесен ущерб свыше 189 миллионов рублей.

Обвиняемый своей вины не признает. Защита назвала решение суда об аресте несправедливо жестким и намерена обжаловать его.

Максименко был назначен на должность замглавы ФСИН четыре года назад. До этого он более 25 лет служил в Вооруженных силах, награжден рядом госнаград и является почетным работником уголовно-исполнительной системы. О своем решении уйти с должности он объявил в ноябре прошлого года.

Работая во ФСИН, Валерий Максименко неоднократно публично жаловался на условия работы в системе и говорил, что иногда ему «хочется провалиться под землю» от стыда за своих коллег, которые совершают преступления на службе.