Вакцина от коронавируса фармацевтической компании Pfizer начала поступать на склады США и Европы

Доставку осуществляет чартерными грузовыми рейсами американская авиакомпания United Airlines. Как сообщает газета «Уолл-стрит джорнэл», это делается, чтобы как можно скорее начать вакцинацию населения после одобрения препарата регулирующими органами. На данный момент речь идет о складах в американском штате Мичиган и в Бельгии. Позднее планируется осуществлять поставки в штат Висконсин и в Германию. Для доставки вакцины авиакомпания запросила у Федерального авиационного управления США разрешение на перевозку почти 7 тонн сухого льда, что в пять раз больше положенного по закону.