Около 4 тысяч жителей Приморья остаются без света после ледяного шторма

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, отмечая, что ранее без электроснабжения находились более 180 тысяч человек. Также многие еще остаются в транспортной блокаде. Самой сложной на данный момент власти называют ситуацию на острове Русском. Там электроснабжение обещают полностью восстановить за выходные. При этом уехать с Русского можно только паромом. Мост на остров закрыли 21 ноября из-за обледенения после циклона. Открыть его планируют 30 ноября. На острове живут несколько тысяч человек.