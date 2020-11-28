Около 4 тысяч жителей Приморья остаются без света после ледяного шторма

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, отмечая, что ранее без электроснабжения находились более 180 тысяч человек. Также многие еще остаются в транспортной блокаде. Самой сложной на данный момент власти называют ситуацию на острове Русском. Там электроснабжение обещают полностью восстановить за выходные. При этом уехать с Русского можно только паромом. Мост на остров закрыли 21 ноября из-за обледенения после циклона. Открыть его планируют 30 ноября. На острове живут несколько тысяч человек.
2020-11-28T07:31:00+03:00
2020-11-28T07:31:00+03:00
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07:31, 28 ноября 2020
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