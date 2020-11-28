В Госдуму внесен законопроект о единых требованиях в сфере оказания ритуальных услуг

Автором инициативы стал депутат-единоросс Антон Жарков. По словам парламентария, сейчас похоронные услуги регламентируются законом 1996 года, сам рынок серьезно криминализирован и требует регулирования.

В частности, согласно документу, организацией погребения смогут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с местными властями. При этом фирма будет обязана работать на территории того региона, где она зарегистрирована. Кроме того, заказы на оказание соответствующих услуг будут приниматься только через диспетчерские центры.

Помимо этого, документ предполагает регулирование погребения особых категорий граждан, например, лиц, которых будет разрешено хоронить на Федеральном военном мемориальном кладбище.

В инициативе также указано, что в федеральном законодательстве будут закреплены такие понятия как «организатор похорон», «закрытое кладбище» и «родственное захоронение».

Отмечается, что согласно новому закону разрешено не переоформлять ранее выданные удостоверения на место захоронения.