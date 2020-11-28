Z Архив новостей новости
5 0 6 0
07:05, 28 ноября 2020

В Госдуму внесен законопроект о единых требованиях в сфере оказания ритуальных услуг

Автором инициативы стал депутат-единоросс Антон Жарков. По словам парламентария, сейчас похоронные услуги регламентируются законом 1996 года, сам рынок серьезно криминализирован и требует регулирования.

В частности, согласно документу, организацией погребения смогут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с местными властями. При этом фирма будет обязана работать на территории того региона, где она зарегистрирована. Кроме того, заказы на оказание соответствующих услуг будут приниматься только через диспетчерские центры.
Помимо этого, документ предполагает регулирование погребения особых категорий граждан, например, лиц, которых будет разрешено хоронить на Федеральном военном мемориальном кладбище.

В инициативе также указано, что в федеральном законодательстве будут закреплены такие понятия как «организатор похорон», «закрытое кладбище» и «родственное захоронение».

Отмечается, что согласно новому закону разрешено не переоформлять ранее выданные удостоверения на место захоронения.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Разворот (утренний)

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский помощник президента РФ

Какой должна быть история в России? Надо просто занимать более активную позицию. Надо, я считаю, действовать как американцы. Надо продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми средствами доступными, мягкой силой свою правдивую точку зрения…

5 173 6 15196 26.11
#слушать 22:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Быков: Всех конкурентоспособных объявили русофобами У нас сейчас появилась интересная прослойка людей – не хотят жить хорошо, сами ничего не делают, ничего не могут. Они умеют только мешать другим, они говорят: «Вот, русофобы! Как можно этому русофобу позволять…?», — далее по списку…

5 237 6 64237 21.11
Блоги

Сергей Караганов: Наступление в войне идей Нет у нас и позитивной идеологии для самих себя, новой русской идеи. А без таких идей все великие державы рушатся или перестают быть таковыми. Мир усеян их могилами или развалинами…

5 311 6 29797 27.11
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 174 6 18914 25.11
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Письмо священников и мирян к христианам Беларуси Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию…

5 130 6 18806 26.11
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

За солидарность с белорусской революцией! Заявление российских гражданских активистов Российское гражданское общество категорически против политики, разрывающей связи между народами России и Беларуси. Мы заявляем о полной солидарности с требованиями мирного белорусского протеста…

5 95 6 26836 21.11
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 195 6 28999 24.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 60 6 9138 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 193 6 29307 23.11
Блоги

Леонид Гозман политик

Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…

5 115 6 30648 21.11
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 39 6 7140 24.11
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 235 6 46127 25.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Выборы в США: осторожно, инфошум! Конечно, то, что делал в последние две недели президент Трамп и его сторонники — снижает легитимность выборов и победы Байдена. Но это давно уже стало традицией в американской политике…

5 106 6 21668 25.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Вакансия Работайте себе спокойно в Штатах, не подвергайте описанному вами «риску» ради написания нескольких небылиц своего журналиста — врать у вас и дистанционно прекрасно получается…

5 319 6 64935 22.11
Блоги

Кусок эфира

Александр Баунов: Пик благосостояния был достигнут не при пике демократии Большинство российских избирателей помнят 90-е годы. Если бы они помнили это как пик собственного процветания, если бы эти 2 и 2 сложились в 4, картина была бы другой…

5 74 6 15613 26.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

75 лет Нюрнбергского процесса «Преступления против человечности» не различают людей на «своих граждан» и «чужих граждан»...

5 71 6 15383 23.11

Популярное за неделю

Новости

Стали известны результаты вскрытия скончавшегося Диего Марадоны Исследование показало, что экс-футболист умер от острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью

5 0 6 1647
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Когда начнется процесс транзита, точнее, он перейдет в публичную плоскость. Он уже сейчас идет. Он просто не виден. Когда бульдоги грызутся под ковром, мы этого не видим. Только рычание недовольное доносится…

5 87 6 88019 24.11
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3909 22.11
Блоги

Максим Шевченко журналист

Ответ Запада будет жесткий и беспощадный Вместе с журналисткой BBC Ильхам Алиев заочно поставил на место и толпу подобных ей журналистов — неоимпериалистов-неоколониалистов в российских медиа. Российская машина пропаганды только делает вид, что она противостоит Западу…

5 193 6 318038 21.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Прямой вопрос Собянину про деньги Прямой вопрос Собянину про деньги Никому не приходит в голову, что вообще-то эти социальные карты были оплачены бюджетными деньгами. И теперь эти деньги сэкономлены. Возникает вопрос — где они?..

5 93 6 107208 25.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8871475
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4713889

Сегодня в эфире