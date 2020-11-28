ФАС повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения онкологии из перечня жизненно необходимых

Федеральная антимонопольная служба повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения онкологии из перечня жизненно необходимых. Эксперты приветствовали это решение, но опасаются, что оно может быть недостаточным.

Предельная цена на препарат ломустин, который используется для лечения рака, распоряжением ФАС увеличилась почти в 9 раз – до 37 тысяч рублей за упаковку, пишет газета «Коммерсантъ». В два раза подорожал азатиоприн, применяющийся при онкологии и ревматоидном артрите – до 380 рублей за упаковку. Повысить цены позволило постановление правительства, которое разрешает их пересматривать в случае недостатка препаратов на рынке. В случае с ломустином причиной дефицита как раз служил отказ поставщиков участвовать в торгах по низким закупочным ценам.

Однако член правления фонда AdVita Елена Грачева в интервью интернет-изданию «Такие дела» отметила, что дефицит ломустина все равно может не исчезнуть, несмотря на решение ФАС. В том числе из-за правила, согласно которым госзаказчики не могут закупать товары у иностранных производителей, если предложения есть как минимум у двух отечественных. В результате немецкая компания-поставщик ломустина Medac ушла с рынка, но российский «Нанолек», который заключал контракт с правительством на 105 млн рублей на создание препарата, пока так его и не представил, утверждает Грачева.

Ранее целый ряд некоммерческих организаций призывал повысить отпускные цены и на другие препараты для лечения онкобольных, жалуясь на дефицит лекарств. Однако менять предельную стоимость для производителей одного из препаратов – винкристина – ФАС уже отказалась.