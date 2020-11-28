Мэр Буэнос-Айреса возложил на фанатские группировки ответственность за беспорядки во время прощания с Диего Марадоной

Когда группа агрессивных футбольных болельщиков начинает бросать камни и бутылки в стражей порядка и обычных людей, полиция будет всегда действовать, чтобы обезопасить аргентинцев, сказал Орасио Ларрета на пресс-конференции.

Гражданская панихида состоялась в четверг в президентском дворце в столице Аргентины. Сначала все проходило относительно спокойно, но затем в центре города начались столкновения. По просьбе семьи Марадоны церемонию завершили досрочно. Глава МВД возложил ответственность за произошедшее на власти города и столичную полицию. Накануне департамент по правам человека министерства юстиции подал в суд на мэра и его заместителя за насилие со стороны правоохранительных органов по отношению к гражданам.