С сегодняшнего дня Франция начнет поэтапно снимать ограничения, введенные ранее из-за коронавируса

Об этом сообщил глава государства Эмануэль Макрон.
А уже со второй половины декабря власти планируют разрешить свободно путешествовать по стране.
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Об этом сообщил глава государства Эмануэль Макрон.
А уже со второй половины декабря власти планируют разрешить свободно путешествовать по стране.
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Все на защиту родового тотема — дикари, магия и иллюзия современности! «Тотемы и черная магия – это про дикарей и мрачное средневековье. А мы, мол, цивилизованная страна, 21 век» — эти граждане не совсем правы! Мы, может, и 21 век, а вот вожди/жрецы у нас оттуда, из времен доисторических. Потому и шаманов боятся…