В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Несмотря на мороз люди вновь собрались на центральной площади. Полицейские подходят и уточняют цель визита, проверяют документы. Люди объясняют, что вышли на одиночный пикет и не собираются на шествие, передает местный интернет-ресурс DVHAB. Однако, собравшиеся двинулись на традиционное шествие по центральной улице. По оценке городской администрации, пришли около 150 человек. Отмечается, что митинги по вечерам и в будни прекратились. С 11 июля они были ежедневными.
2020-11-28T06:31:15+03:00
2020-11-28T06:31:15+03:00
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06:31, 28 ноября 2020
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