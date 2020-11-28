В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Несмотря на мороз люди вновь собрались на центральной площади. Полицейские подходят и уточняют цель визита, проверяют документы. Люди объясняют, что вышли на одиночный пикет и не собираются на шествие, передает местный интернет-ресурс DVHAB. Однако, собравшиеся двинулись на традиционное шествие по центральной улице. По оценке городской администрации, пришли около 150 человек. Отмечается, что митинги по вечерам и в будни прекратились. С 11 июля они были ежедневными.