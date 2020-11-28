Жители Приморья сегодня выйдут на субботники, чтобы навести порядок после удара снежного циклона

Обрушившийся ранее ледяной шторм, нанес региону существенный урон.

Убрать упавшие ветки и деревья, расчистить территорию возле дома или детского сада — этим, как ожидается, и займутся неравнодушные приморцы. Призыв выйти на субботник прозвучал ранее от губернатора региона Олега Кожемяко. К уборке также должны присоединиться сотрудники местных предприятий, администраций и коммерческие организации. Коммунальщики пообещали обеспечить всех желающих инвентарем.

Последствия шторма до сих пор не удалось ликвидировать. Спустя десять дней после удара стихии тысячи жителей, по оценкам властей, остаются без света. Во Владивостоке постоянное электроснабжение восстановят в течение одного-двух месяцев. Именно объектам энергетики нанесен наибольший урон — ледяной шторм оборвал более 100 километров проводов.

Приморье запросило у правительства больше 600 миллионов рублей на восстановление после удара стихии.