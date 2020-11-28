Иран в связи с убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде предостерег США и Израиль от авантюр

В письме постпреда при ООН Маджида Тахт-Раванчи также говорится, что Тегеран оставляет за собой право на все необходимые шаги для защиты своего народа и интересов.

Ранее минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве. Нападение было совершено накануне недалеко от Тегерана. Фахризаде получил серьезное ранение и скончался в больнице. В Иране заявили о причастности к убийству Израиля и США. Пентагон и канцелярия премьер-министра Израиля отказались это комментировать.

Политолог, экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер сказал «Эху Москвы», что нет подтверждений тому, что это сделал Израиль.

Никто не знает, кто ликвидировал ученого, добавил Алекс Векслер.