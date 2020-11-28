Навальный предложил применять финансовые санкции в отношении российских олигархов

Оппозиционный политик Алексей Навальный в ходе выступления в Европейском парламенте предложил

применять финансовые санкции в отношении российских олигархов, в том числе в качестве реакции на его отравление.

«Европейский союз должен принимать целевые санкции против российских олигархов – не только старых, но и новых. Введение санкций против руководства российских силовых структур несущественно, так как у них не так много имущества и банковских счетов в Европе. Пока подобные санкции не будут направлены против олигархов, российские власти не будут относиться к ним серьезно».

Навальный отметил, что подобные денежные санкции можно вводить и в качестве реакции на проведение выборов в России, на которые не допускаются оппозиционные кандидаты.

Историк и журналист Николай Сванидзе назвал «шариковщиной» предложение Алексея Навального Европарламенту ввести санкции против российских олигархов.

Николай Сванидзе считает, что подобными вопросами Алексей Навальный должен задаваться находясь в стране, а не за границей.