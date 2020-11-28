Программа 16-го тура Российской премьер-лиги откроется сегодня четырьмя матчами. Все игры стартового тура второго круга начнутся с минуты молчания в память о бывшем футболисте и тренере сборной Аргентины Диего Марадоне, который скончался 25 ноября на 61-м году жизни. В центральном матче дня «Ростов» примет московское «Динамо». Начало в 19:00 часов.
2020-11-28T05:07:40+03:00
2020-11-28T05:07:40+03:00
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05:07, 28 ноября 2020
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