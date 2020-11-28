Стали известны результаты вскрытия скончавшегося Диего Марадоны. По данным аргентинских СМИ, исследование показало, что экс-футболист умер от острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Также отмечается, что у спортсмена обнаружена патология, из-за которой его сердце было в два больше нормы. Ранее прокуратура Аргентины возбудила дело по факту смерти Марадоны. В халатности подозревают медперсонал. Легенда футбола ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Предварительно причиной смерти назвали сердечный приступ.
2020-11-28T05:06:44+03:00
2020-11-28T05:06:44+03:00
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05:06, 28 ноября 2020
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