Власти Аргентины отменили режим обязательной изоляции из-за коронавируса во всех городах, за исключением двух. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес. По его словам, в стране до 20 декабря будет действовать режим социального дистанцирования. Режим обязательной изоляции был введен по всей Аргентине 20 марта. В столице его отменили с 9 ноября. К настоящему моменту число заболевших в стране превысило 1 миллион 400 тысяч, умерли свыше 38 тысяч человек.