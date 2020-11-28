Власти Аргентины отменили режим обязательной изоляции из-за коронавируса во всех городах, за исключением двух. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес. По его словам, в стране до 20 декабря будет действовать режим социального дистанцирования. Режим обязательной изоляции был введен по всей Аргентине 20 марта. В столице его отменили с 9 ноября. К настоящему моменту число заболевших в стране превысило 1 миллион 400 тысяч, умерли свыше 38 тысяч человек.
2020-11-28T05:05:58+03:00
2020-11-28T05:05:58+03:00
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05:05, 28 ноября 2020
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